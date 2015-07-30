姚明助力北京申办2022年冬奥会

姚明2015年4月15日在上海出席劳伦斯体育颁奖礼的图片。 REUTERS/Aly Song

路透吉隆坡7月29日（记者 Julian Linden） - 身高2.29米的巨人姚明从来就无法藏在幕后，现在作为北京申办冬奥会形象大使，他再次成为了焦点。

国际奥委会周五将在吉隆坡投票决定北京还是阿拉木图获得2022年冬奥会主办权。

姚明在NBA效力期间被禁止滑雪和滑冰，因担忧他可能摔伤。他表示毫不迟疑地志愿加入了北京申办冬奥会的团队。

他在接受路透采访时表示，中国的冬季项目要起飞了，有很大的潜力。

姚明称可以展示一堆数据，比如会有多少人参与，规模会有多大，但最重要的是人们有愿望和热情。

姚明表示，北京奥运会影响了整整一代人、整个国家对体育和体育运动的热情，它触动了中国和世界其他国家的心灵，他个人认为2022年冬奥会如落户北京将有非常类似影响。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。