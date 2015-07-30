姚明助力北京申办2022年冬奥会

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透吉隆坡7月29日（记者 Julian Linden） - 身高2.29米的巨人姚明从来就无法藏在幕后，现在作为北京申办冬奥会形象大使，他再次成为了焦点。
国际奥委会周五将在吉隆坡投票决定北京还是阿拉木图获得2022年冬奥会主办权。
姚明在NBA效力期间被禁止滑雪和滑冰，因担忧他可能摔伤。他表示毫不迟疑地志愿加入了北京申办冬奥会的团队。
他在接受路透采访时表示，中国的冬季项目要起飞了，有很大的潜力。
姚明称可以展示一堆数据，比如会有多少人参与，规模会有多大，但最重要的是人们有愿望和热情。
姚明表示，北京奥运会影响了整整一代人、整个国家对体育和体育运动的热情，它触动了中国和世界其他国家的心灵，他个人认为2022年冬奥会如落户北京将有非常类似影响。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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