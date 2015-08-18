里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透上海8月18日 - 《中国日报》周二报导称，中国足球协会将正式与国家体育总局脱钩，不再依赖财政资金，这是足球改革计划的重大步骤。
报导指出，国家体育总局周一宣布，中国足协将彻底协会化。这是国务院3月公布的《中国足球改革总体方案》的一部分。
现任国家体育总局副局长、中国足协主席蔡振华表示：“我个人认为，这次改革中，体制机制的改革更加重要。”
蔡振华指出，脱钩后，体育总局不再是足协的上级主管单位，中国足协将独立自主开展各项活动。
他还表示，未来中国足协员工将不拥有编制，脱钩后选择离开足协、回归体制的人员，未来将不再是中国足协的员工。
根据新的中国足协章程，中国足协将在年底召开全员大会，选举出新的中国足协领导班子。
报导指出，脱钩后中国足协将不再获得财政资金，通过独立的市场营销进行自主经营，并实行财务公开，由独立的审计机构负责对协会定期进行财务审计。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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