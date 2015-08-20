阿迪达斯携手中国教育部推动校园足球发展

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透柏林8月19日 - 阿迪达斯(ADSGn.DE)与中国教育部达成协议，推广学校里的足球运动。
阿迪达斯称，已经签署了为期三年的协议，为2万所中小学发展足球项目，培训5万名教师，并支持400多名学生参加的全国夏令营。
“发展基层足球是阿迪达斯支持体育新星、培育下一代足球运动员和激励新一代中国足球粉丝的关键手段，”阿迪达斯中国负责人Colin Currie说道。
足球作为一种观赏体育赛事在中国的受欢迎程度在上升，特别是电视上播出的欧洲联赛。
阿迪达斯1月在中国四个城市推出了青少年足球赛，并从2009年起支持一个基层学校项目。阿迪达斯还支持40支业余足球队，每年培训500名职业教练。
阿迪达斯首席执行官海纳（Herbert Hainer）这个月表示，尽管近期中国经济放缓，他预计公司在中国的增长不会停止，因为越来越多的中国消费者对体育感兴趣。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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