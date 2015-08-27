阿迪达斯CEO称没有在中国看到危机--报道

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福8月27日 - 《法兰克福汇报》援引德国体育用品厂商阿迪达斯(ADSGn.DE)首席执行官海纳（Herbert Hainer）报道称，阿迪达斯在中国市场的业务没有放缓。
海纳表示，阿迪达斯在中国经济低迷期表现出韧性。
“我们在中国没有感受到任何危机，”该报在周四发表的文章中援引他的话称。
海纳指出，中国消费者更可能推迟汽车等大件的采购，而不是只要100美元的消费产品。
“体育用品将继续（在中国）流行，需求很强劲，”海纳说道，“不仅仅是因为阿迪达斯品牌是身份的象征。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。