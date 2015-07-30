姚明助力北京申办2022年冬奥会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡7月29日 - 身高2.29米的巨人姚明从来就无法藏在幕后，现在作为北京申办冬奥会形象大使，他再次成为了焦点。
国际奥委会周五将在吉隆坡投票决定北京还是阿拉木图获得2022年冬奥会主办权。
姚明在NBA效力期间被禁止滑雪和滑冰，因担忧他可能摔伤。他表示毫不迟疑地志愿加入了北京申办冬奥会的团队。
他在接受路透采访时表示，中国的冬季项目要起飞了，有很大的潜力。
姚明称可以展示一堆数据，比如会有多少人参与，规模会有多大，但最重要的是人们有愿望和热情。
姚明表示，北京奥运会影响了整整一代人、整个国家对体育和体育运动的热情，它触动了中国和世界其他国家的心灵，他个人认为2022年冬奥会如落户北京将有非常类似影响。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”