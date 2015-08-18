纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月18日 - 《中国日报》周二报导称，中国足球协会将正式与国家体育总局脱钩，不再依赖财政资金，这是足球改革计划的重大步骤。
报导指出，国家体育总局周一宣布，中国足协将彻底协会化。这是国务院3月公布的《中国足球改革总体方案》的一部分。
现任国家体育总局副局长、中国足协主席蔡振华表示：“我个人认为，这次改革中，体制机制的改革更加重要。”
蔡振华指出，脱钩后，体育总局不再是足协的上级主管单位，中国足协将独立自主开展各项活动。
他还表示，未来中国足协员工将不拥有编制，脱钩后选择离开足协、回归体制的人员，未来将不再是中国足协的员工。
根据新的中国足协章程，中国足协将在年底召开全员大会，选举出新的中国足协领导班子。
报导指出，脱钩后中国足协将不再获得财政资金，通过独立的市场营销进行自主经营，并实行财务公开，由独立的审计机构负责对协会定期进行财务审计。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”