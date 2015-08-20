阿迪达斯携手中国教育部推动校园足球发展

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林8月19日 - 阿迪达斯 与中国教育部达成协议，推广学校里的足球运动。

阿迪达斯称，已经签署了为期三年的协议，为2万所中小学发展足球项目，培训5万名教师，并支持400多名学生参加的全国夏令营。

“发展基层足球是阿迪达斯支持体育新星、培育下一代足球运动员和激励新一代中国足球粉丝的关键手段，”阿迪达斯中国负责人Colin Currie说道。

足球作为一种观赏体育赛事在中国的受欢迎程度在上升，特别是电视上播出的欧洲联赛。

阿迪达斯1月在中国四个城市推出了青少年足球赛，并从2009年起支持一个基层学校项目。阿迪达斯还支持40支业余足球队，每年培训500名职业教练。

阿迪达斯首席执行官海纳（Herbert Hainer）这个月表示，尽管近期中国经济放缓，他预计公司在中国的增长不会停止，因为越来越多的中国消费者对体育感兴趣。（完）