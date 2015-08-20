阿迪达斯携手中国教育部推动校园足球发展

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林8月19日 - 阿迪达斯 与中国教育部达成协议，推广学校里的足球运动。
阿迪达斯称，已经签署了为期三年的协议，为2万所中小学发展足球项目，培训5万名教师，并支持400多名学生参加的全国夏令营。
“发展基层足球是阿迪达斯支持体育新星、培育下一代足球运动员和激励新一代中国足球粉丝的关键手段，”阿迪达斯中国负责人Colin Currie说道。
足球作为一种观赏体育赛事在中国的受欢迎程度在上升，特别是电视上播出的欧洲联赛。
阿迪达斯1月在中国四个城市推出了青少年足球赛，并从2009年起支持一个基层学校项目。阿迪达斯还支持40支业余足球队，每年培训500名职业教练。
阿迪达斯首席执行官海纳（Herbert Hainer）这个月表示，尽管近期中国经济放缓，他预计公司在中国的增长不会停止，因为越来越多的中国消费者对体育感兴趣。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-