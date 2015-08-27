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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 16:25 BJT

阿迪达斯CEO称没有在中国看到危机--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福8月27日 - 《法兰克福汇报》援引德国体育用品厂商阿迪达斯 首席执行官海纳（Herbert Hainer）报导称，阿迪达斯在中国市场的业务没有放缓。

海纳表示，阿迪达斯在中国经济低迷期表现出韧性。

“我们在中国没有感受到任何危机，”该报在周四发表的文章中援引他的话称。

海纳指出，中国消费者更可能推迟汽车等大件的采购，而不是只要100美元的消费产品。

“体育用品将继续（在中国）流行，需求很强劲，”海纳说道，“不仅仅是因为阿迪达斯品牌是身份的象征。”(完) 编译：李富强 发稿：程芳

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