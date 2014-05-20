中国外交部称美方捏造中国军官网络窃密指控

路透北京5月19日 - 中国外交部周一发布一份措辞强硬的声明，称美方捏造事实，以所谓网络窃密为由宣布起诉五名中国军官，此举严重违反国际关系基本准则，损害中美合作与互信。

声明称，“中方已在第一时间向美方提出抗议，敦促美方立即纠正错误、撤销所谓起诉。”

外交部指出，“中国政府在网络安全问题上的立场是一贯的、明确的。中国是网络安全的坚定维护者，中国政府和军队及其相关人员从不从事或参与通过网络窃取商业秘密活动。美方对中方人员的指责纯属无中生有，极其荒唐。”

另外，外交部表示，鉴于美方对通过对话合作解决网络安全问题缺乏诚意，中方决定中止中美网络工作组活动。中方将根据形势发展，对美方所谓起诉作出进一步反应。

美国司法部周一称，一美国大陪审团已裁定，五名中国军方人员被控对涉及核电、金属和太阳能产品等行业的多家美国企业进行网络间谍活动。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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