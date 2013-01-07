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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 7日 星期一 14:07 BJT

新华网IPO进入初审 拟登陆上证所

中国证监会网站披露首次公开发行股票申报企业信息情况显示，新华网股份有限公司已进入初审阶段，意味着其上市申请程序已进入新里程。网站资料显示，新华网主承销商为中国国际金融有限公司，发行后拟在上海证交所上市。此前消息人士透露新华网融资规模可能在10亿元人民币左右。路透
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