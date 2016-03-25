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中国财经 | 2016年 3月 25日 星期五 14:08 BJT

2015年中国全国社保基金投资收益率15.4% 收益总额2287.04亿元

路透北京3月25日 - 中国全国社保基金理事会周五公布，截止2015年底，社保基金会管理的基金资产总额达到 19,139.76亿元，基金权益17,968.05亿元；2015年社保基金投资收益总额2,287.04亿元，收益率达到15.14%。

该会网站刊登新闻稿称，2015年全国社保基金15,085.92亿元，比上年末增加2,676.39亿元；8个试点省（区、市）做实个人账户资金1,149.25亿元；广东和山东省委托资金1,732.88亿元。

2016年，社保基金会要重点做好进一步深化基金投资管理体制机制改革创新；进一步加强基金投资科学精细管理；紮实做好基本养老保险基金的受托管理工作等。

新闻稿并称，全国社保基金理事会根据当前面临的新形势，加强投资运营科学精细管理，确保社保基金安全和保值增值。

中国全国社会保障基金2014年年报显示，2014年共计实现投资收益率为11.69％。自受托运营广东省基本养老金以来，首个委托期满至去年末投资收益为55.58亿元人民币。

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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