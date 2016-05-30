中国社保基金保值增值压力不断加大 要坚持把安全摆在首位--理事长

路透北京5月30日 - 中国人民日报周一刊载全国社会保障基金理事长谢旭人文章指出，在复杂多变的国内外经济形势下，基金管理运营风险挑战逐步增多，保值增值压力不断加大；要积极促进基金筹集工作，审慎、稳健地搞好基金管理运营，坚决守住安全“红线”，努力实现保值增值。

文章指出，要坚持把安全摆在首位，发挥固定收益产品对稳定基金整体收益的基础性作用，积极扩大固定收益投资范围，丰富投资产品，优化调整存量结构；积极完善股票市场分析框架和指标体系，丰富股票委托投资产品链，加强委托管理工作，充分发挥投资管理人的优势，做好产品与组合的优化调整；加强调研论证和风险评估，积极优选实业投资项目。

谢旭人表示，要审慎、稳健管理运营全国社会保障基金，坚持长期投资、价值投资和责任投资理念，按照国务院批准的投资范围和比例在境内外市场开展投资运营，合理配置固定收益类、股票类和未上市股权类等各类资产。

文章并称，要巩固现有基金筹资渠道，做好中央财政预算拨款、彩票公益金和国有股减（转）持收入充实全国社会保障基金工作。配合制定划转部分国有资本充实社保基金办法，促进国有资本划转，充实全国社保基金，积极研究扩大社保基金来源渠道问题。

全国社保基金此前公布，截止2015年底，社保基金会管理的基金资产总额达到19,139.76亿元，基金权益17,968.05亿元；2015年社保基金投资收益总额2,287.04亿元，收益率达到15.14%。（完）