中国全国社会保障基金条例5月起施行 严格防控运营风险

路透北京3月28日 - 中国国务院公布《全国社会保障基金条例》，自5月1日起施行。其中规定基金管理运营的多项风险防控措施，包括全国社会保障基金理事会应坚持安全性、收益性和长期性原则，在国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产种类及其比例幅度内合理配置资产。

新华社周一刊发的该条例并称，要制定风险管理和内部控制办法；制定基金的资产配置计划、确定重大投资项目，应当进行风险评估并集体讨论决定；定期向国务院有关部门报告基金管理运营情况。

将基金委托投资的，要从符合法定条件的专业投资管理机构、专业托管机构中选任基金的投资管理人、托管人，并对其进行考评。此外，条例还对投资管理人审慎投资、托管人安全保管基金的法定职责及禁止性行为作了明确规定。

条例明确，基金的收支、管理和投资运营情况受国务院各相关部门监督，并将公开招标选聘会计师事务所对基金进行审计，通过社保基金官网和报纸向全社会公布。审计署每年对基金进行审计，审计结果向社会公布。

全国社会保障基金由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和以国务院批准的其他方式筹集的资金构成，用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。

全国社保基金理事会上周五公布，截止2015年底，社保基金会管理的基金资产总额达到 19,139.76亿元，基金权益17,968.05亿元；2015年社保基金投资收益总额2,287.04亿元，收益率达到15.14%。（完）