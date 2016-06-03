2015年中国全国社保基金投资收益率15.19% 投资收益2,294.61亿元

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月3日 - 中国全国社会保障基金理事会周五披露2015年年度报告显示，去年该基金投资收益率为15.19%，权益投资收益额2,294.61亿元人民币；自成立以来，基金权益年均投资收益率8.82%。
中国证券报援引社保基金理事会负责人称，近年来社保基金较好实现了保值增值目标，同时保值增值压力持续加大，下一步将加强经济和市场研究分析，合理配置资产，紮实做好各大类资产投资运营工作，做好基本养老保险基金部分结余资金的受托管理工作。
全国社保基金在年报中分析称，2015年基金加大了中长期固定收益产品投资力度，积极优化债券产品结构，增加优先股、永续债等投资规模，及时择优开展协议存款、大额存单等业务。
在保持境内股票投资总体规模的基础上，适时调整优化股票资产结构，抓住“互联网+”产业发展机遇，投资入股优质民营企业，优选结构化基金投资项目，支持城市基础设施建设和公共事业发展；完善境外投资决策机制，开展境外投资管理人考核评估，及时调整境外股票结构。
年报数据显示，2015年末，基金权益总额为17,966.51亿元，包括全国社保基金权益15,083.42亿元、个人账户基金权益1,149.65亿元、广东委托资金权益1,196.49亿元、山东委托资金权益536.95亿元。
全国社保基金权益中，累计财政性净拨入7,259.02亿元，累计投资增值7,824.40亿元。个人账户基金权益中，委托本金余额767.22亿元，累计投资收益余额382.43亿元。
2015年末，基金资产总额19,138.21亿元。其中，直接投资资产8,781.77亿元，占基金资产总额的45.89%；委托投资资产10,356.44亿元，占基金资产总额的54.11%。境内投资资产18,003.31亿元，占基金资产总额的94.07%；境外投资资产1,134.90亿元，占基金资产总额的5.93%。(完)
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(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。