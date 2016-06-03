2015年中国全国社保基金投资收益率15.19% 投资收益2,294.61亿元

路透上海6月3日 - 中国全国社会保障基金理事会周五披露2015年年度报告显示，去年该基金投资收益率为15.19%，权益投资收益额2,294.61亿元人民币；自成立以来，基金权益年均投资收益率8.82%。

中国证券报援引社保基金理事会负责人称，近年来社保基金较好实现了保值增值目标，同时保值增值压力持续加大，下一步将加强经济和市场研究分析，合理配置资产，紮实做好各大类资产投资运营工作，做好基本养老保险基金部分结余资金的受托管理工作。

全国社保基金在年报中分析称，2015年基金加大了中长期固定收益产品投资力度，积极优化债券产品结构，增加优先股、永续债等投资规模，及时择优开展协议存款、大额存单等业务。

在保持境内股票投资总体规模的基础上，适时调整优化股票资产结构，抓住“互联网+”产业发展机遇，投资入股优质民营企业，优选结构化基金投资项目，支持城市基础设施建设和公共事业发展；完善境外投资决策机制，开展境外投资管理人考核评估，及时调整境外股票结构。

年报数据显示，2015年末，基金权益总额为17,966.51亿元，包括全国社保基金权益15,083.42亿元、个人账户基金权益1,149.65亿元、广东委托资金权益1,196.49亿元、山东委托资金权益536.95亿元。

全国社保基金权益中，累计财政性净拨入7,259.02亿元，累计投资增值7,824.40亿元。个人账户基金权益中，委托本金余额767.22亿元，累计投资收益余额382.43亿元。

2015年末，基金资产总额19,138.21亿元。其中，直接投资资产8,781.77亿元，占基金资产总额的45.89%；委托投资资产10,356.44亿元，占基金资产总额的54.11%。境内投资资产18,003.31亿元，占基金资产总额的94.07%；境外投资资产1,134.90亿元，占基金资产总额的5.93%。(完)

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