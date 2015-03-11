ST湘鄂情更名未改窘境 变卖多处资产筹资还债但缺口仍在

路透香港3月11日 - 已更名为中科云网(002306.SZ)的中国知名餐饮企业湘鄂情，尽管已想方设法变卖资产，以筹集待偿公司债所需资金，但公司周二晚间公告显示，其偿债专户仍存在较大的资金缺口。

公司公告称，控股股东孟凯将通过深交所交易系统、或协议转让方式，减持通过克州湘鄂情间接持有的公司股份3,000万股，因此预计将有约1亿元人民币资金划入公司债偿债专户。

“本次减持所得部分资金全部转入‘ST湘鄂债’偿债专户，但仍不足以覆盖4月的债券回售兑付资金规模。目前公司偿债专户剩余金额为1,039万元，存在很大的公司债券兑付资金缺口。”公告称。

12湘鄂债CN112072=SZ的发行公告显示，其2012年4月5日发行4.8亿元公司债，持有人可在第三年全部或部分按面值回售给发行人，持有人回售登记日为今年的2月16-17日，本息合计约5亿元左右。

湘鄂情是中国知名高端餐饮品牌，但受中国反腐、公司业务转型等多重压力，其自2013年出现经营亏损。尽管公司力图通过互联网、新媒体等业务转型，但一直未见起色。

从该公司近两年的公告中看，资金链紧张，资金压力大，一直是频繁出现的字眼。

“ST湘鄂债”债券受托管理人广发证券昨日晚间也发表独立意见称，由于本次减持股份数额较大，存在引起中科云网股票和“ST湘鄂债”价格波动的风险。

此外，本次减持的具体交易方式尚未确定，因此可筹得的偿债资金金额存在重大的不确定性。

中科云网周三早盘报8.88元，上涨3.26%。（完）

(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)

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