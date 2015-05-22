ST中富或无法足额兑付下周到期债券本息 到账资金不足三成

路透上海5月22日 - 中国珠海中富实业股份有限公司(000659.SZ)周五公告，其偿债保障专户资金余额为17,415.2万元人民币，与下周四(28日)到期的债券12中富01CN112087=SZ所需资金相差 44,700万元，能否按时足额支付债券本息存在较大不确定性。

珠海中富2012年5月28日发行三年期固息债，规模5.9亿元，票面利率5.28%。据此计算，下周本息到期合计应付62,115.2亿元，已到账资金占比不足三成。

珠海中富称，此前曾向银团、控股股东等渠道申请财务资助但均未果。在此情况下，修改资金筹措安排为应收货款回收资金1亿元、控股股东财务资助2亿元、现有银团限制使用资金逾9,000万元等，共计划筹集44,676万元。所有资金计划争取于下周二(26日)17:00前划入中证登账户。

另外，受托管理人国泰君安证券要求，珠海中富同意增加后续偿债保障措施包括：若发生公司未能足额偿债的情形，公司将以现在持有的未抵押给现有银团的五块土地和厂房作为偿债担保。 尽管如此，上述措施能否顺利按期实施尚存在一定的不确定性。

珠海中富称，拟将偿债保障资金先支付所有12中富01债券持有人应付利息后，剩余资金按比例支付本金。

最近公募债券违约事件频现。除天威集团所发中票未能在4月下旬如期付息，导致债权人追索并累及未违约债务外，英利系两个企业也因经营情况不佳，而存在兑付风险。

珠海中富股票自4月30日起停牌，停牌前收报7.74元。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校)

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