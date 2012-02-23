中国场外交易市场建设蹒跚前行 期盼政策松绑

为给中小企业融资开辟新路，中国场外交易市场建设正逐步前行，近期随着地方股权交易中心的扩容，区域性柜台交易市场讨论的升温，市场正期盼着政策吹来更多暖风。

* 为打通中小企业融资渠道,场外市场建设正推进

* 场外市场普遍交易不活跃,後续融资少

* 期待政策松绑,引入做市商和允许拆细交易

* 可尝试引入多种类型投资者

作者 林琦

路透上海2月23日电---为给中小企业融资开辟新路,中国场外交易市场建设正逐步前行,近期随着地方股权交易中心的扩容,区域性柜台交易市场讨论的升温,市场正期盼着政策吹来更多暖风.

在等待监管层拍板敲定最终市场框架休系时,业内人士亦指出,现有政策已束缚了场外市场的交投活跃度,场外市场的融资功能并未得到充分发挥.期待在国内这轮交易所清理整顿在今年中结束後,能适度放松一些政策限制.

"现阶段,无论是建新三板,还是场外市场的其他板块、市场,都是再点几盏灯,照到更多的中小微企业."西部证券代办股份转让部总经理程晓明指出.

他形象比喻道,"若融资结果是鱼,活跃的交易是渔网,没有渔网也能捞鱼摸鱼,肯定没法跟拿渔网打鱼比."他建议称,场外市场活跃度的解决之道就是引入做市商和允许拆细交易.

不过,去年11月刚出台的国务院38号文明确要求,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易.清理整顿有望在6月底前结束.

作为场外市场试点,亦是将来新三板主体的中关村科技园区股份转让系统,建立已有六年,但目前挂牌公司刚过百家,去年成交量不足6亿元人民币,成立以来累计增发融资19亿元.这与沪深证交所每日数百亿元甚至数千亿元的成交,每年数千亿元的融资额,简直是天壤之别.

**场外市场的发展框架**

近几年,中关村科技园区股份转让系统升格成全国统一监管的新三板市场受到市场广泛预期,国内数百家企业都在积极准备,期待中关村系统扩容.不过区域性柜台交易市场的提法近期增多,亦让中国场外交易市场定义有了新说法.

证监会新任主席郭树清1月初在今年工作报告中提出,"以柜台交易为基础,加快建立统一监管的场外交易市场",这与证监会之前"建立统一场外交易市场"的提法有了细微差别.近期中国证券业协会又召集了10家券商研讨柜台交易市场建设.

一家中型券商高层指出,"新三板的讨论确实是没有之前那麽热,但柜台交易市场只是处於研讨和课题研究阶段,也没有外界想象的那麽快."

新三板扩容的暂停让诸多券商和企业措手不及.金元证券代办股份转让总部总经理陈永飞近日接受媒体采访时建议,不管未来的发展路径如何,目前应考虑先允许"新三板"扩容.

"全国已有近800家企业准备好在新三板挂牌,可以上OTC的企业更多,企业等不起."他说.

上述券商高层认为,目前来看,未来国内的场外市场可能分为三层,第一层是以中关村股份转让系统为代表的新三板,第二层是柜台交易市场,第三层是上海、天津、重庆等地建设的股权托管中心.

"柜台交易和股权托管中心都比照美国的OTCBB,看起来有点像,"他预计,"未来柜台交易和股权托管中心可能有合并整合的过程,但这要等今後发展起来再说."

中关村主要针对落户在中关村的高科技企业,所谓的新三板扩容是指在中关村系统的基础上,吸引全国各地国家级高新技术园区内的高科技企业来挂牌,而柜台交易市场往往具有区域性特征,股权中心挂牌企业则来自全国各地,但挂牌要求更低.

美国场外交易市场包括OTCBB和粉单市场两类.由全美证券商协会开通的OTCBB供不能满足纳斯达克市场上市条件的企业进行场外交易,提供实时的股票交易价和交易量,具有零散、小规模、简单上市程序及较低费用等特点.

**活跃市场之道:制度放松**

上海鼎洪投资管理公司董事长李跃指出,在现有制度下,进入场外市场的投资者都是相当稳健的,对公司和行业发展的认识亦是趋同的.许多投资人往往不会在短期内出售股权套现,更希望未来上市时获得更多的资本收益.

要提高市场活跃度,就需要引入更多不同类型的投资人,私募股权投资基金(PE)一度被寄予厚望.但上周刚开业的上海股权托管交易中心总经理张云峰透露,许多风险创投资本都曾来考察投资,"鼎晖来过,今日资本来过,软银也来过,但最终没人投."

他解释说,目前在场外市场挂牌的公司,发展阶段介於初创期和PRE-IPO(临近上市)之间;而且当前交易的市盈率较风投资本所能接受的高一些,因此很多风投资本对於场外市场的兴趣并不大.

他指出,目前企业的投资价值还未体现,不具备类似于私募股权投资基金(PE)所投项目产生数倍甚至数十倍回报的能力,大家对当前场外市场的回报不能指望过高.

包括中关村及天津和重庆等地的股权托管中心,目前仅限机构及个人原始股东参与交易.而上海股交中心推出创新举措,引入个人投资者参与股份交易,希望借此带来更多的新鲜血液,以活跃市场.

但不少券商人士认为,取消政策限制才是活跃市场的根本之道.

长江证券相关负责人指出,目前场外市场交易不活跃,主要是因缺少做市商以及受限於公司股东不多於200人的规定,其股份交易不能拆细.这使得场外市场的交投相当不活跃,亦影响到挂牌企业的後续增发融资.

他表示."现有的制度,包括法律和法规,不开口子,(新建立的场外市场)肯定会面临同样的问题."

虽然这些建议与现有政策有所抵触,但不少业内人士期待,若全国范围内的交易所清理整顿能在6月底结束,下半年监管层可能会在做市商或拆细等方面能做出一些政策性放松.(完)

--审校 林高丽

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