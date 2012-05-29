6月启动节能平板电视和空调推广--财政部

路透北京5月29日电---中国内需低迷拖累经济仍处下行趋势,为了拉动民间消费,中国财政部周一称,财政补贴推广高效节能平板电视和节能空调活动将於6月1日正式启动,每台家电补贴资金100-400元人民币不等,此举料将拉动消费1,350多亿元.

财政部网站刊登的通知并称,该活动推广期限暂定为2012年6月1日至2013年5月31日.预计将实现年节电约120亿千瓦时,折合标准煤400万吨.

新华社援引财政部表示,中央财政已为此安排255亿元用於支持今年扩大节能家电等产品消费.除了此次公布的平板电视和空调推广实施细则,其余电冰箱、洗衣机、热水器三大类产品推广实施细则也将於近期陆续出台.

财政部称,此次支持推广的高效节能平板电视为能效1级的液晶电视和等离子电视,且能效指数分别达1.7及以上水平、1.4及以上水平,被动待机功率不大於0.5瓦.

支持推广的高效节能空调为能效等级2级及以上,额定制冷量在14,000W以下,气候类型为T1的分体式房间空气调节器.

在经济危机期间推出的家电下乡和以旧换新政策陆续到期後,中国政府决定再出台政策,促进节能家电等产品消费.

国务院常务会议此前决定,安排财政补贴265亿元人民币,启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器,推广期限暂定一年.同时,安排22亿元支持推广节能灯和LED灯等多项政策.

欲了解更多详情,请点选财政部网站(here)

--发稿 邵晓忆

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