以管资本为主加强国有资产监管 严防国资流失--中国国务院

路透北京11月4日 - 中国国务院周三下发关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见，提出以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，真正确立国有企业的市场主体地位，严格防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

刊登在中国政府网的意见称，改进国有资产监管方式和手段，更多运用法治化、市场化的监管方式。通过清理退出、重组整合、创新发展，建立健全国企优胜劣汰市场化退出机制。

国有资本优化重组方面，将主要通过划拨现有商业类国企股权以及国有资本经营预算注资组建，实现保值增值。推进国有资本控股经营的自然垄断行业改革，根据不同行业特点放开竞争性业务，实现国有资本和社会资本更好融合。

在关系国家安全、经济命脉的重要行业和关键领域，开展投资融资、产业培育和资本整合等，加快推动国有资本向重要行业、关键领域、重点基础设施集中。

意见提出建立健全国有资本收益管理制度，根据国家宏观调控和国有资本布局结构调整要求，提出国有资本收益上交比例建议，报国务院批准后执行。

目前中国国有资产管理体制中政企不分、政资不分问题依然存在，国有资产监管还存在越位、缺位、错位现象；国有资产监督机制不健全，国有资产流失、违纪违法问题在一些领域和企业比较突出；国有经济布局结构有待进一步优化，国有资本配置效率不高等问题亟待解决。（完）