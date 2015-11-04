以管资本为主加强国有资产监管 严防国资流失--中国国务院

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月4日 - 中国国务院周三下发关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见，提出以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，真正确立国有企业的市场主体地位，严格防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。
刊登在中国政府网的意见称，改进国有资产监管方式和手段，更多运用法治化、市场化的监管方式。通过清理退出、重组整合、创新发展，建立健全国企优胜劣汰市场化退出机制。
国有资本优化重组方面，将主要通过划拨现有商业类国企股权以及国有资本经营预算注资组建，实现保值增值。推进国有资本控股经营的自然垄断行业改革，根据不同行业特点放开竞争性业务，实现国有资本和社会资本更好融合。
在关系国家安全、经济命脉的重要行业和关键领域，开展投资融资、产业培育和资本整合等，加快推动国有资本向重要行业、关键领域、重点基础设施集中。
意见提出建立健全国有资本收益管理制度，根据国家宏观调控和国有资本布局结构调整要求，提出国有资本收益上交比例建议，报国务院批准后执行。
目前中国国有资产管理体制中政企不分、政资不分问题依然存在，国有资产监管还存在越位、缺位、错位现象；国有资产监督机制不健全，国有资产流失、违纪违法问题在一些领域和企业比较突出；国有经济布局结构有待进一步优化，国有资本配置效率不高等问题亟待解决。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。