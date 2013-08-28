国务院：将扩大信贷资产证券化试点

领展拟斥资40.6亿元人民币收购广州一购物商场项目
路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。
路透北京8月28日 - 中国国务院周三召开常务会议称，将进一步扩大信贷资产证券化试点，优质信贷资产证券化产品可以在交易所交易;对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。
会议并表示，要在总量控制的基础上，扩大信贷资产证券化试点规模；要发挥金融监管协调机制作用，加强证券化业务各环节的审慎化监管，确保不发生系统性、区域性金融风险。
此外，在信贷资产证券化的基础上，将有效信贷向经济增长薄弱环节和重点领域倾斜，特别是用于三农、小微企业、棚户区改造、基础设施等建设等。
国务院上周公告称，同意建立金融监管协调部际联席会议制度，由中国人民银行牵头，重点围绕金融监管开展工作，不改变现行金融监管体制。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。