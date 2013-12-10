中国国务院公布第三批取消下放行政审批事项

路透北京12月10日 -中国国务院近日公布第三次取消和下放行政审批事项82项，至此，2013年国务院共计取消和下放行政审批事项221项，完成本届政府改革任务的39%。

中国政府网刊发国家行政学院教授宋世明的解读文章称，既要保证取消和下放的行政审批事项的数量，又要提高取消和下放的行政审批事项的质量，真正为企业松绑，释放经济社会活力。

中国新一届政府成立之初，国务院各部门的行政审批事项1,700余项。总理李克强向社会承诺本届政府至少要取消和下放其中的1/3，即567项。截至目前，本届政府开局之年就已经完成改革任务的39%。

“这充分显示了国务院稳步推进行政审批制度改革的坚强决心和巨大勇气，在继续简政放权、释放市场和社会活力的征程中又迈出了坚实的一步。”宋世明的文章称。

宋世明并表示，取消和下放行政审批事项是推动政府职能转变的突破口与关键抓手。取消行政审批实质上是约束政府对经济的不当干预，把不该管的事情坚决放出去，集中精力把该管的事情管住管好。取消行政审批事项，是厘清政府与市场、社会边界的中枢环节。

中国政府的全方位改革正在稳步推进。中央组织部日前亦明确发文强调，不能仅仅把地区生产总值(GDP)及增长率作为政绩评价的主要指标，并要求加强对政府债务状况的考核，把政府负债作为政绩考核的重要指标。（完）

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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