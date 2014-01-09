中国推出深化行政审批制度改革三项措施--国务院

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
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路透北京1月8日 -中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步深化行政审批制度改革三项措施，要求公开全部行政审批事项清单，逐步向审批事项的“负面清单”管理迈进。
据中国政府网刊登的常务会议内容，今年按照全面深化改革的要求，“要继续把简政放权作为‘当头炮’，在公开透明上下功夫，在持续推进中增实效。”
三项措施首先要求公开国务院各部门全部行政审批事项清单，推进进一步取消和下放，切实防止边减边增、明减暗增；各部门不得擅自新设行政审批事项，逐步向审批事项的“负面清单”管理迈进。
其次要清理并逐步取消各部门非行政许可审批事项。对面向公民、法人或其他组织的非行政许可审批事项原则上予以取消，确需保留的要通过法定程序调整为行政许可，其余一律废止。
“堵住‘偏门’，消除审批管理中的‘灰色地带’。今后也不得在法律法规之外设立面向社会公众的审批事项。”会议表示。
其三是在去年分三批取消和下放行政审批事项的基础上，重点围绕生产经营领域，再取消和下放包括省际普通货物水路运输许可、基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准等70项审批事项。
中国新一届政府成立之初，国务院各部门的行政审批事项1,700余项。李克强向社会承诺本届政府至少要取消和下放其中的1/3，即567项。截至去年12月，本届政府开局之年就已经完成改革任务的39%，共计取消和下放行政审批事项221项。
中共十八届三中全会决定已提出，进一步简政放权，深化行政审批制度改革，最大限度减少中央政府对微观事务的管理，市场机制能有效调节的经济活动，一律取消审批，对保留的行政审批事项要规范管理、提高效率。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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