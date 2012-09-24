中国鼓励企业成为技术创新主体

路透北京9月24日电---为深化科技体制改革,加快国家创新体系建设,中国政府提出,要进一步强化和完善政策措施,引导鼓励企业成为技术创新主体.加大对中小企业、微型企业技术创新的财政和金融支持.

新华社周日发布国务院相关意见称,要落实企业研发费用税前加计扣除政策,适用范围包括战略性新兴产业、传统产业技术改造和现代服务业等领域的研发活动;激励企业加大研发投入.完善高新技术企业认定办法,落实相关优惠政策.

"围绕战略性新兴产业需求部署创新链,突破技术瓶颈,推动节能环保、新一代信息技术、生物、高端 装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业快速发展,增强市场竞争力."意见称,并要推进科研院所和高等学校科研体制机制改革.

同时要营造公平竞争的市场环境,大力支持民营企业创新活动.加大对中小企业、微型企业技术创新的财政和金融支持,落实好相关税收优惠政策.建立政府引导资金和社会资本共同支持初创科技型企业发展的风险投资机制,实施科技型中小企业创业投资引导基金及新兴产业创业投资计划,引导创业投资机构投资科技型中小企业.

根据中国规划,到2015年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右,确立企业在技术创新中的主体地位,全社会研发经费占国内生产总值2.2%,大中型工业企业平均研发投入占主营业务收入比例提高到1.5%.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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