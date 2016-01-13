财政专项资金实行清单管理 沉淀闲置资金一律收回--中国国务院

路透北京1月13日 - 中国国务院周三召开党组会议指出，将盘活用好财政资金，提高公共资金使用效率，对财政专项资金实行清单管理，对沉淀闲置资金一律收回调整使用。

中国政府网刊登会议内容并称，要深化改革持续推进源头反腐，加大简政放权力度；多措并举维护财政金融安全，严惩金融领域各种违法违规行为。并健全制度严管公共资产资源，完善国有资产评估、产权交易等规则和流程，强化国有资产境外投资、运营等监督，加快建立统一的公共资源交易平台。

国务院今日还召开常务会议，决定再推出一批简政放权改革措施，让市场活力更大释放；同时确定完善高新技术企业认定办法，使更多创新型企业得到政策支持。

常务会议称，在去年已取消一批审批事项基础上，再取消纳税人申报方式核准、地方企业发行企业债券的部门预审等150多项审批事项；再取消10余项束缚创业创新的部门行政许可；采取取消或改由审批部门委托开展技术服务并承担费用等方式，再清理规范192项中介服务事项。

“此次清理后，原作为审批必要条件的中介服务事项已取消70%。对保留的中介服务事项，有关部门将制定清单并向社会公布。”会议称。

同时，为强化对改革的法治保障，把审批项目取消和下放、普遍性降费等改革成果及时用法律形式确定和巩固下来，会议决定对66部行政法规相关条款进行一揽子修改，并增加厘清部门监管职责、完善事中事后监管措施的规定。

会议并认为，通过完善高新技术企业认定办法，加大对科技企业特别是中小企业的普惠性政策扶持，激励市场主体增加研发投入，可以有力推动“双创”(大众创业、万众创新)，培育创造新技术、新业态和提供新供给的生力军，促进经济升级发展。

会议称，对高新技术企业取消具有大专以上学历科技人员占企业当年职工总数30%以上的要求，改为从事研发和相关技术创新活动的科技人员占比不低于10%；在保持大中型企业3%和4%研发费占比要求不变的情况下，将小企业的研发费比例要求由6%降至5%；取消近三年内获得知识产权或取得五年以上独占许可的条件，鼓励企业自主研发或转让技术。（完）

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