温家宝称今後就业形势更加复杂严峻

路透北京7月17日电---中国国务院总理温家宝周二称,当前和今後一个时期,中国就业形势将更加复杂、严峻,将坚持就业优先战略,继续实施更加积极的就业政策.

他在全国就业创业工作表彰大会上称,将把就业完成情况纳入政府综合考核体系,并在制定国民经济发展规划、调整产业结构和产业布局时,将优先考虑扩大就业规模、改善就业结构、创造良好就业环境的需要,探索建立经济政策对就业影响的评价机制.

"扩大就业是保障和改善民生的头等大事,各级党委、政府要进一步提高对就业工作极端重要性的认识,切实把促进就业创业摆在各项工作的优先位置."他称.

温家宝认为,中国要坚持促进经济发展与扩大就业相结合,使经济平稳较快发展的过程成为就业不断扩大的过程,创造有利於稳定扩大就业的制度环境,并坚持统筹城乡就业发展,大力发展职业教育.

他并称,要保持经济平稳较快发展,增强经济发展对就业的拉动作用;要积极扶持中小企业发展,促进以创业带动就业,中小企业特别是小微型企业是稳定扩大就业的主力军.

数据显示,2003年至2011年全国城镇新增就业人数累计达9,800万,4,000多万高校毕业生实现稳定就业;3,000万国有企业下岗职工得到妥善安置,2,800多万下岗失业人员顺利实现再就业.

2011年底全国农民工总量达到2.5亿多人,比2003年底增加1.39亿人;全国中等和高等职业教育年招生已超过1,200万人.(完)

更多细节,请点选政府网网站(www.gov.cn)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。