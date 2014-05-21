国务院批准沪浙粤等试点地方政府债券自发自还

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京5月21日 - 中国财政部周三发布2014年地方政府债券自发自还试点办法的通知，明确2014年上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛试点地方政府债券自发自还。
通知规定，试点地区全年发行债券总量不得超过国务院批准的当年发债规模限额，试点地区发行的政府债券期限为5年、7年和10年，结构比例为4:3:3。
由于中国预算法明确规定地方政府不允许发债，近年中国地方政府债券均由财政部代发，此次允许试点地区发行地方政府债券自发自还，一方面昭显对地方政府发债政策面的突破，另一方面亦不失为预算法修订前的权宜之计。
中国今年深化经济体制改革重点任务即包括规范政府举债融资制度：开明渠、堵暗道，建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台公司政府融资职能。
此前3月份的两会财政报告提出，将研究制定地方政府债券自发自还改革方案，推动部分地方开展改革试点。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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