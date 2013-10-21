国务院：要以更大力度推进经济改革和结构调整

路透北京10月21日 - 中国国务院常务会议最新表示，当前经济回升的基础尚不稳固，实现经济持续健康发展的任务仍很繁重，要以更大力度推进改革和结构调整，继续抓好已出台措施的落实。

据新华网周日晚间报导，国务院总理李克强18日主持召开国务院常务会议，部署进一步抓好夯实经济稳中向好基础的相关工作。

会议指出，在经济下行压力较大时，要坚定信心；在经济稳中向好时，也要保持清醒头脑。“要看到当前经济回升的基础尚不稳固，深层次矛盾依然突出，发展还面临不少风险和挑战，实现经济持续健康发展的任务仍很繁重。”

会议重申有条件、有能力实现全年经济社会发展预期目标，但要以更大力度推进改革和结构调整，继续抓好已出台措施的落实，使改革红利不断释放，让政策效应持续发挥。

会议召开当日中国公布三季度宏观经济数据，得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。尽管受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件，但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。

国务院总结称，刚公布的统计数据表明，三季度中国经济稳中向好。农业丰收已基本定局，经济发展内生动力增强，结构调整和产业升级呈现积极变化，城镇就业继续增加，居民收入不断提高。

下一阶段，会议要求以政策兑现为目标抓落实，让政策措施尽快“落地”；以转变政府职能为抓手，继续深化改革；以塑造竞争新优势为导向，推动产业转型升级；以保基本、兜底线、促公平、可持续为准则，做好民生保障和改善工作。

备受关注的十八届三中全会定于今年11月召开，届时将描画中期中国经济改革路线图。市场期待三中全会推出深化经济体制改革的举措，再一次释放出“改革红利”。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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