中国国务院通过核电安全检查和核安全规划

路透北京6月1日电---中国向核电重启再进一步.国务院常务会议通过了核电安全检查和核安全规划,这意味着核电审批重启的条件已基本就绪.

在日本强震引发核事故後,中国从去年3月份起暂停审批国内核电新建项目.而按照去年3月16日召开的国务院常务会议提出的"国四条"要求,核电新建项目审批要等到核安全规划出台後再重新启动.

政府网刊登新闻稿援引全国民用核设施综合安全检查结论称,中国运行和在建核电厂基本能够满足国内国际最新标准的要求,个别核电站存在的问题已整改并取得阶段性成效.

新闻稿并称,核安全与放射性污染防治"十二五"(2011-2015)规划及2020年远景目标提出,中国核设施与核技术利用装置安全水平要进一步提高,辐射环境安全风险明显降低,基本形成综合配套的事故防御、应急响应和安全监管等能力.

此外,核安全检查和规划内容将公布以向社会徵求意见,但截至目前尚未公布规划细节.

去年3月中断核电审批前,中国已建成装机容量1,080万千瓦,在建28台核电机组装机容量3,097万千瓦.(完)

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--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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