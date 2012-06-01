中国国务院通过核电安全检查和核安全规划

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透北京6月1日电---中国向核电重启再进一步.国务院常务会议通过了核电安全检查和核安全规划,这意味着核电审批重启的条件已基本就绪.
在日本强震引发核事故後,中国从去年3月份起暂停审批国内核电新建项目.而按照去年3月16日召开的国务院常务会议提出的"国四条"要求,核电新建项目审批要等到核安全规划出台後再重新启动.
政府网刊登新闻稿援引全国民用核设施综合安全检查结论称,中国运行和在建核电厂基本能够满足国内国际最新标准的要求,个别核电站存在的问题已整改并取得阶段性成效.
新闻稿并称,核安全与放射性污染防治"十二五"(2011-2015)规划及2020年远景目标提出,中国核设施与核技术利用装置安全水平要进一步提高,辐射环境安全风险明显降低,基本形成综合配套的事故防御、应急响应和安全监管等能力.
此外,核安全检查和规划内容将公布以向社会徵求意见,但截至目前尚未公布规划细节.
去年3月中断核电审批前,中国已建成装机容量1,080万千瓦,在建28台核电机组装机容量3,097万千瓦.(完)
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--发稿 李然; 审校 杨淑祯
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路透北京2月21日 - 中国郑州商品交易所周二发布通知称，即日起新增交易限额制度。交易所可根据市场情况，对不同的上市品种、合约，对部分或全部的会员、客户，制定交易限额，套期保值交易的开仓数量不受此限制。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.88711人民币)