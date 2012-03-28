中国决定设立温州金融综合改革试验区(更新版)

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 国务院称设立温州金融综合改革试验区
* 将开展个人境外直接投资试点
* 拓宽投资渠道,合理引导资金外流
* 试点後料将继续在全国推广
路透北京3月28日电---中国国务院常务会议决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时,将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.
分析人士指出,此次试点昭示着向金融系统开放式改革迈出了新的一步,将有利於化解民间金融风险,及拓宽国内投资渠道.同时,开展个人境外直投试点为合理引导资金外流开辟了一条出路.
"温州被国务院批准设立试验区在资金供给、保持金融稳定、资金需求上均有一定的意义."广东金融学院教授陆磊称.
西南证券首席经济学家王剑辉亦指出,温州是资金流动的重要发源地,民间金融资本比较活跃,改革会涉及民间金融某种程度上的合法化,在全国有一定的先行意义.
去年第三季度,温州大量中小企业陷入资金困境,资金链断裂引发部分企业倒闭和企业主出走.在此背景下,为探索民间融资阳光化途径,温州於今年初提出制定《温州国家金融综合改革试验区总体方案》.
中国政府网援引总理温家宝在会议上并要求,通过体制机制创新,构建与经济社会发展相匹配的多元化金融体系,使金融服务明显改进,防范和化解金融风险能力明显增强,金融环境明显优化,为全国金融改革提供经验.
**进一步拓宽投资渠道**
温州市金融综合改革任务并提出,研究开展个人境外直接投资试点,探索建立规范便捷的直接投资渠道;同时,建立民间融资备案管理制度及监测体系,并鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革.
国开证券宏观经济分析师杜征征分析称,开展个人境外直投试点,在拓展投资渠道方面迈出重要一步,具有引导性的意义.
"(个人境外直投)有助於企业海外投资的道路,避免过多的民间资本在境内转圈,过度炒作房地产、矿山等领域,这样也不会给宏观带来不稳定,还能让民间资本投资多元化,一举多得."陆磊称.
而针对新政是否会引发资本外逃,他表示,温州的海外投资特点是规模小、数量多,且多是传统产业,针对温州开这样一个口子,从全局上看不可能带来资本外逃和导致汇率不稳.
另外,分析人士普遍认为,此次试点示范对全国其他地区亦有借鉴意义,预计未来将进一步在国内其他地区推广.
杜征征称,此次以温州为试点,有利於化解民间金融的风险,预计试点後续会推广.
"目前大量民间资本游离在央行有效调控之外,给正规金融带来不稳定因素,利用温州这样的资本试点给调控提供一个有效的监测通道,...有这样的试点区域可提前观察,有效防范,来更有效的做好金融稳定工作."陆磊称.(完)
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--发稿 尹嫄婷/赵红梅/康熙泽; 审校 丁淑琴/曾祥进
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