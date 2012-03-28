中国决定设立温州金融综合改革试验区(更新版)

* 国务院称设立温州金融综合改革试验区

* 将开展个人境外直接投资试点

* 拓宽投资渠道,合理引导资金外流

* 试点後料将继续在全国推广

路透北京3月28日电---中国国务院常务会议决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时,将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.

分析人士指出,此次试点昭示着向金融系统开放式改革迈出了新的一步,将有利於化解民间金融风险,及拓宽国内投资渠道.同时,开展个人境外直投试点为合理引导资金外流开辟了一条出路.

"温州被国务院批准设立试验区在资金供给、保持金融稳定、资金需求上均有一定的意义."广东金融学院教授陆磊称.

西南证券首席经济学家王剑辉亦指出,温州是资金流动的重要发源地,民间金融资本比较活跃,改革会涉及民间金融某种程度上的合法化,在全国有一定的先行意义.

去年第三季度,温州大量中小企业陷入资金困境,资金链断裂引发部分企业倒闭和企业主出走.在此背景下,为探索民间融资阳光化途径,温州於今年初提出制定《温州国家金融综合改革试验区总体方案》.

中国政府网援引总理温家宝在会议上并要求,通过体制机制创新,构建与经济社会发展相匹配的多元化金融体系,使金融服务明显改进,防范和化解金融风险能力明显增强,金融环境明显优化,为全国金融改革提供经验.

**进一步拓宽投资渠道**

温州市金融综合改革任务并提出,研究开展个人境外直接投资试点,探索建立规范便捷的直接投资渠道;同时,建立民间融资备案管理制度及监测体系,并鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革.

国开证券宏观经济分析师杜征征分析称,开展个人境外直投试点,在拓展投资渠道方面迈出重要一步,具有引导性的意义.

"(个人境外直投)有助於企业海外投资的道路,避免过多的民间资本在境内转圈,过度炒作房地产、矿山等领域,这样也不会给宏观带来不稳定,还能让民间资本投资多元化,一举多得."陆磊称.

而针对新政是否会引发资本外逃,他表示,温州的海外投资特点是规模小、数量多,且多是传统产业,针对温州开这样一个口子,从全局上看不可能带来资本外逃和导致汇率不稳.

另外,分析人士普遍认为,此次试点示范对全国其他地区亦有借鉴意义,预计未来将进一步在国内其他地区推广.

杜征征称,此次以温州为试点,有利於化解民间金融的风险,预计试点後续会推广.

"目前大量民间资本游离在央行有效调控之外,给正规金融带来不稳定因素,利用温州这样的资本试点给调控提供一个有效的监测通道,...有这样的试点区域可提前观察,有效防范,来更有效的做好金融稳定工作."陆磊称.(完)

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--发稿 尹嫄婷/赵红梅/康熙泽; 审校 丁淑琴/曾祥进

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