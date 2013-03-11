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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 11日 星期一 09:15 BJT

中国国务院组成部门减至25个

中国周日公布了国务院机构改革和职能转变方案，包括铁道部等四个正部级机构撤销。此次改革完成后，国务院正部级机构减少四个，其中组成部门减少两个，副部级机构增减相抵数量不变。改革后，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门25个。路透

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