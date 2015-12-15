社保基金增加领航投资和东方汇理等四家管理人 指向境外投资

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月15日 - 中国全国社保基金理事会日前发布公告，与领航投资、东方汇理，大成基金及其香港子公司大成国际、汇添富基金及其香港子公司汇添富香港四家公司签署投资管理合同，其中前两家专注境外被动策略，后两家为境外配售策略。
社保基金官网显示，截至今年4月21日，社保基金的境内委托管理人包括南方基金、博时基金等19家机构；而境外委托投资管理人数据最后更新时间还是2009年4月21日，包括AEW资本管理公司等30余家机构。
社保基金此前发布的年报显示，2014年共计实现投资收益率为11.69%。该基金自2000年成立以来的年均投资收益率为8.38%，累计投资收益额5,611.95亿元。而去年权益投资收益额1,424.60亿元，收益率高出其年均投资收益率3.31个百分点。(完)
参看详情，可点选全国社会保障基金理事会网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。