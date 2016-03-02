中国国家电网称考虑收购阿本戈集团的巴西电力传输资产

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透圣保罗3月1日 - 中国国家电网周二表示，对于收购西班牙阿本戈集团(Abengoa)(ABG.MC)在巴西的电力传输资产感到兴趣。
国家电网在电邮中对路透表示，尚未对阿本戈集团做出任何正式提案。
路透是在巴西能源部长Eduardo Braga当天稍早的谈话之后向国家电网询问。Eduardo Braga称巴西政府正与两个外资集团洽谈阿本戈集团的输电线路。
巴西希望为这些资产找到新东家。
“我们正在评估提议，看看他们是否可合乎议定这些新线路的最终期限，”Braga说。
中国国家电网拒绝表明该公司是否为正与巴西政府洽谈的两家公司之一。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。