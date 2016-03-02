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国际财经 | 2016年 3月 2日 星期三 10:05 BJT

中国国家电网称考虑收购阿本戈集团的巴西电力传输资产

路透圣保罗3月1日 - 中国国家电网周二表示，对于收购西班牙阿本戈集团(Abengoa)(ABG.MC)在巴西的电力传输资产感到兴趣。

国家电网在电邮中对路透表示，尚未对阿本戈集团做出任何正式提案。

路透是在巴西能源部长Eduardo Braga当天稍早的谈话之后向国家电网询问。Eduardo Braga称巴西政府正与两个外资集团洽谈阿本戈集团的输电线路。

巴西希望为这些资产找到新东家。

“我们正在评估提议，看看他们是否可合乎议定这些新线路的最终期限，”Braga说。

中国国家电网拒绝表明该公司是否为正与巴西政府洽谈的两家公司之一。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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