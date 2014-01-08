国家电网今年电网投资将提速--报载

路透上海1月8日 -第一财经日报周三报导，在经过几年平淡期后，中国国家电网今年电网投资提速，计划完成电网投资3,815亿元人民币，较2013年实际完成额增长约13%。业内人士认为，上述规模远超预期，将利好相关电网设备公司。

报导并引述国家电网2014年工作会议内容称，该公司今年固定资产投资计划为4,035亿元，其中电网投资占逾九成。

“这一投资规模远超市场预期，重大利好于电网设备板块。”报导援引一位电力行业人士表示。

自2009年以来，国家电网的投资增速一般为每年1%-4%。2013年，国家电网规划电网投资金额为3,182亿元，实际完成3,379亿元。

报导指出，实际上，从2012年下半年开始，国家电网招标和建设速度放慢，以及宏观经济形势较差，平高电气(600312.SS)、国电南瑞(600406.SS)、许继电气(000400.SZ)等电力设备公司业绩受到一定程度影响。

另外，在配网方面，国家电网今年建设改造投资达到1,580亿元。以提高供电可靠性、解决农村供电低电压为重点，完成30个重点城市核心区配电网建设改造，有序推进配电网自动化系统建设等。

国家电网公司成立于2002年12月29日，是全球最大的公用事业公司。除电网主业外，还拥有庞大的产业群，业务涉及通用航空、电力装备及地产物业等。经营区域覆盖全国26个省(自治区、直辖市)，供电人口超过11亿人。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。