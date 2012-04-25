国家电网拟剥离国网能源予神华集团--消息

* 国家电网拟剥离旗下国网能源公司--消息

* 国网能源主要从事煤电业务

* 将转让给神华集团,有利於发挥神华的煤电优势--消息

路透北京4月25日电---中国国家电网公司STGRD.UL将进一步剥离非核心资产.两位消息人士周三称,国电拟将旗下从事煤电业务的国网能源开发公司剥离,并转让予另一家央企煤炭巨擘--神华集团,涉及资产总额约500亿元人民币.

据悉,该交易尚待国资委正式批准.若成行,将标志国家电网主辅分离又进一步.

"(国家电网)集团已经传出消息,打算把国网能源公司协议转让给神华."一位了解情况的消息人士对路透表示.不过,目前尚不清楚是否为整体划转.

国网能源公司於今年2月底刚刚取得*ST金马000602.SZ的控股权,并承诺未来拟将其作为煤电资产整合平台.但若将该上市公司一并纳入转让范围,其收购人的上级主管企业将变更为神华集团.

ST金马周三收挫3.05%,表现逊於大盘综指.SSEC的0.75%升幅.

另一位了解情况的消息人士指出,此次划转符合国家电网的"厂网分离"政策,并将发挥神华的煤电优势.

公开资料显示,国网能源开发公司成立於2008年4月,是国家电网公司的全资子公司,主营业务包括发电、煤炭以及煤炭销售运输,旗下拥有多家从事火力发电业务的分子公司,以及新疆及山西、内蒙古、黑龙江等多个大型煤矿项目.

截止去年底,其资产总额550亿元,占国家电网资产总额的2.5%.2011年,实现营业收入189亿元,净利逾7,800万.

神华集团新闻部门接受路透问询时表示暂不知晓此事.神华集团是按销量计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)的母公司.目前尚未联络到国家电网公司对外联络部和国资委新闻处给予评论.

国家电网近年推进主辅分离,其去年11月表示,正与新组建的中国电建和中国能建两大集团协商办理分离国有产权划转移交工作.涉及移交的辅业资产总额约848亿元人民币,净资产约115亿元,涉及120多家辅业单位.

而本月稍早,国家电网于上海联合产权交易所挂牌出售旗下三处电力资产,涉及业务涵盖输配电工程检修和技术服务及电缆附件、输配电设备的生产和销售等.

除电网主业外,国家电网拥有庞大的产业群,业务涉及通用航空、电力装备、电力研究院及地产物业等.(完)

--发稿 苏丹; 审校 屈桂娟

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