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中国财经 | 2013年 7月 25日 星期四 18:37 BJT

工信部公布首批淘汰落后产能名单

路透北京7月25日 - 中国工业和信息化部周四公布今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，总共包括炼铁等19个行业。

根据名单统计，今年铜（含再生铜）计划总共冶炼淘汰落后产能65.44万吨，电解铝总共淘汰26万吨。

工信部表示，有关方面要采取有效措施，力争9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，确保在今年底前彻底拆除淘汰。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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