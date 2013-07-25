工信部公布首批淘汰落后产能名单

沪综指收跌终结四连升 雄安概念吸“血”效应下创业板领跌
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。
路透北京7月25日 - 中国工业和信息化部周四公布今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，总共包括炼铁等19个行业。
根据名单统计，今年铜（含再生铜）计划总共冶炼淘汰落后产能65.44万吨，电解铝总共淘汰26万吨。
工信部表示，有关方面要采取有效措施，力争9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，确保在今年底前彻底拆除淘汰。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。