中国官媒称加强顶层设计和摸石头过河都是推进改革重要方法

路透北京8月12日 - 中国官方媒体人民日报周一刊登评论文章称，加强顶层设计和摸着石头过河，都是推进改革的重要方法。中国是个大国，决不能在根本性问题上出现重大错误。

文章称，改革中的问题，只能用改革的办法来解决。应对当前中国发展面临的一系列矛盾和挑战，关键在于全面深化改革。坚持“自上而下”和“自下而上”的统一，使顶层设计和基层创新更好地结合起来，才能使改革进程沿着正确方向前进。

“当前，改革已进入攻坚期和深水区。随着利益格局深刻调整，利益关系日益错综复杂，形成改革共识的难度在增大。改革进程中，既有利益的藩篱盘根错节，也有体制机制的顽瘴痼疾。这样的背景下，要继续深化改革，必须把握大局、稳中求进。”文章称。

这些年来，改革不断向前推进，但在一些领域，难以上升到宏观层面，难以向纵深发展。有的地方和领域，单兵突进，没有系统整体谋划，缺乏配套协调。这些现象的存在，都要求强化改革顶层设计和总体规划，确保改革措施的公平性和利益最大化。

文章称，改革是一个复杂的系统工程，确保各个子系统之间的协调和互动至关重要。无论是收入分配制度改革，还是加快经济结构调整，无论是推进城镇化进程，还是建设更加体现公平正义的社会保障体系，都涉及国家、企业、居民间利益格局的调整，涉及城乡、地区、行业间利益格局的调整，涉及中央、地方利益格局的调整，涉及经济基础和上层建筑的整体建构，需要更高层次的统筹协调，使改革更加科学系统，富有成效。

文章指出，强调改革顶层设计，决不是否定基层创新的重要性。作为一个经济文化仍然相对落后的国家，中国的现代化建设是一个漫长艰难的探索过程，希望找到一个一揽子解决方案、一次性解决所有问题是不现实的，必须集思广益、逐步完善，充分发挥全社会的改革智慧和基层探索的积极性。

“从这些年的情况看，不论是上海市率先推行的增值税扩围试点、国有资本逐渐退出竞争性行业，还是广东先行试水的‘非禁即入’式工商登记制度、民间组织无主管登记制，都为整体改革提供了重要经验。”文章称。

中国本届新政府力推改革，而改革也将是预计将于今年秋季召开的十八届三中全会的重要议题。(完)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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