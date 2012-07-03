中国官媒称警惕菲律宾热炒南海问题

路透北京7月3日电---中国官方媒体人民日报周二发表评论称,在东盟外长会议即将召开之际,菲律宾极力通过各种方式炒热南海问题,其图谋值得警惕.

该评论称,中国珍惜地区和平稳定、以大局为重的良苦用心不应被视作软弱与退让,并重申,中国主张南海争议应由声索国通过和平谈判解决,反对南海问题国际化,反对外部力量干预南海争端.

人民日报称,近年来,每逢东盟外长会议,菲律宾等极少数国家就会借机炒作南海问题,几乎已成"固定动作". 菲律宾武装部队发言人7月1日表示,将与菲海岸警卫队合作"共同确保重返黄岩岛海域作业的渔民安全".

评论认为,在东盟外长会议上就南海问题进行谈判、磋商很不合适.东盟与中国有很多合作发展问题需要协商解决,搁置这些重要问题去谈南海问题,不利於合作大局.

"中国与东盟的合作是大局,是主流.而南海问题只是部分成员国与中国之间的双边问题,菲律宾的做法与东盟的共同利益相背离,势必得不到更多国家的呼应."

中国海监船和菲律宾海岸警卫队船只今年4月在黄岩岛海域发生对峙事件.中国国防部上周四称,中国军队在南中国海管辖海域已经建立了常态化战备巡逻制度. (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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