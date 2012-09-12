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中国财经 | 2012年 9月 12日 星期三 17:23 BJT

中国将加快出口退税进度 同时积极扩大进口--国务院

路透北京9月12日电---中国国务院周三召开常务会议表示,将加快出口退税进度,确保准确及时退税;同时要积极扩大进口,重点增加进口先进技术设备、关键零部件以及与人民群众密切相关的生活用品,支持企业技术改造,促进贸易平衡.

为支持发展对外贸易,会议讨论通过《关於促进外贸稳定增长的若干意见》,并将扩大融资规模,降低融资成本,支持商业银行努力扩大对小微企业的贸易融资,增加对符合条件出口企业的贷款.

国务院总理温家宝此前在广州调研时称,三季度是实现全年出口增长目标的关键时期,要有针对性地采取措施.(完)

--发稿 张胜男; 审校 张喜良

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