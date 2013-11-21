国家统计局与企业展开大数据合作

路透北京11月21日 -中国国家统计局近日与上海钢联电子商务股份有限公司(300226.SZ)、百度(BIDU.O)和阿里巴巴等11家企业签署大数据合作协议，期望通过大数据应用来提高统计数据质量，缩短数据采集时间等。

据上海钢联网站刊登新闻稿，国家统计局局长马建堂在签约仪式上指出，大数据时代的到来给中国官方统计带来了巨大的机遇，积极应用大数据可极大缩短数据采集时间，减少报表填报，提高数据质量。企业是大数据利用的先行者，国家统计局目前最大的大数据应用项目就是与这些企业合作，共同建立大数据应用平台。

他说，就政府部门而言，谁拥有了大数据，谁就取得了宏观调控的主动权；就企业而言，谁拥有了大数据，谁就占得了市场的机遇。现在发达国家纷纷把大数据应用提升到国家战略，中国统计必须适应这个大趋势，主动拥抱大数据时代。

上海钢联指出，公司将与国家统计局共同研究探讨建立大数据应用的统计标准，确定利用企业数据完善、补充政府统计数据的内容、形式及实施步骤，包括数据采集、处理、分析、挖掘、发布等，双方合作期为三年。

不过上海钢联方面强调，本框架协议代表双方合作的意向，尚无具体的实施计划和方案。框架协议签署后，上海钢联将成立长期的战略合作工作组，负责日常的沟通协调以及各项相关工作。

上海钢联A股周三报29.83元人民币，较上个交易日上涨1.60%。（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)

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