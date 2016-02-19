CPI基期轮换后 旧口径食品权数下降3.2个百分点--中国统计局

路透北京2月19日 - 中国国家统计局周五对居民消费价格指数(CPI)本轮基期轮换作出解释称，“食品”的指标内涵发生变化，“食品烟酒”权数下降3.4个百分点，其中旧口径下“食品”权数下降3.2个百分点。

国家统计局网站新闻稿称，自2016年1月起使用2015年作为新一轮的CPI对比基期，并调整各项权重。CPI调查目录中原来的“食品”、“烟酒”合并为现在的“食品烟酒”，与此同时“食品”的指标内涵发生了变化。

旧分类中的“食品”为大类，包括粮食、肉禽、鲜菜、鲜果、水产品、茶及饮料、在外餐饮等分类。而新“食品”为“食品烟酒”大类下的中类，仅包括粮食、畜肉、禽肉、鲜菜、鲜果、水产品等，不再包括“茶及饮料”和“在外餐饮”两项。

统计局并称，本轮基期中生活用品及服务权数下降1.1个百分点，居住权数上升2.2个百分点，交通和通信权数上升1.1个百分点，医疗保健权数上升1.3个百分点，其他分类权数变动相对较小。

中国国家统计局周四公布，1月CPI同比上涨1.8%，创五个月新高。经测算，本轮基期轮换对CPI环比数据基本无影响，对同比数据影响较小，约为0.08个百分点。

国信证券宏观固收团队对此发布报告称，权重调整将导致全年CPI水平降低0.2-0.3个点，并改变CPI增速的运行方向，上半年的“高位回落”有可能变为“低位回升”。

至于货币政策该如何应对CPI的变化，国信称，不同的计算方法会导致不同的CPI运行，政策对于CPI的变化更应该是看重趋势方向，忽略幅度大小；在权重调整之初，预计新、老CPI都是政策关注的焦点。（完）

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