中国钢铁行业处调整转型升级最佳期--钢协

路透北京1月14日 - 中国钢铁工业协会新一任会长张广宁表示，中国钢产量已经进入到峰值平台期，或者说到了拐点，钢铁行业目前虽然正处在最困难的时期，但也正是调整转型升级的最佳期。

中钢协网站新闻稿援引他称，今后中国钢铁业必须从规模扩张式数量发展型，转向质量效益式内涵发展型。

“钢铁行业必须紧密联系实际，适应经济发展的新常态，...促进结构优化和整体竞争力提升，加快从价值链低端走向中高端，通过优胜劣汰，把企业做精、做强、做优。”张广宁称。

在他看来，中国经济进入新常态后，钢铁行业的发展遇到了前所未有的挑战，加快产业结构调整，化解过剩产能，大力节能减排，转变发展方式，依靠创新驱动提升竞争力，已经成为当前行业面临的艰巨任务。(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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