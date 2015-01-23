中国钢厂提前设备维护 意图减轻供给过剩态势

路透1月23日 - 行业消息人士称，中国钢铁厂商提前了设备维护，因试图遏制供给过剩的态势。这种供需状况令中国去年钢铁价格下跌了近三分之一。

冬季通常建筑活动放缓，因此是需求淡季，这也迫使许多钢厂保持较低的铁矿石库存，这对铁矿石价格构成了更大的压力。铁矿石价格已经跌到了五年半低点附近。

据中国联合钢铁网，包括沙钢、武钢、唐钢等中国各大钢铁厂商正在计划对设备进行维护。

这些厂商尚未就路透的相关询问做出回复。

中国经济增长步伐放缓已冲击到大量商品的需求增长，上海期交所螺纹钢期货SRBcv11月迄今已跌去4%，去年重挫29%。铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI2014年暴跌47%。

据中国联合钢铁网，1-2月期间有12家大型钢厂准备减产，估计总计减产规模在896,000吨。

消费低迷已致使钢铁厂库存大增。

中国钢铁工业协会周四称，截止1月16日五种主要钢材社会库存量较2014年底增加8.07%至1,041万吨。2014年中国粗钢产量增速为逾30年来最慢，表观消费量同比下跌3.4%。(完)

(编译 王洋/孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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