中国钢铁需求下滑令供应过剩忧虑重燃 料浇灭铁矿石涨势

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
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路透新加坡/上海6月19日 - 交易商和分析师表示，中国钢铁需求下滑，本月向处于大涨走势的铁矿石泼了一盆冷水，铁矿石价格在年内余下时间可能下跌。
在两个月多一点的时间里，铁矿石价格从十年低点大涨40%，因为中国港口库存显示市场供应收紧，而这个市场曾经饱受充足供应的冲击。
但随着中国经济放缓，该国钢铁需求减弱，而且由于夏季期间建筑活动放缓，钢铁需求进一步受挫，这促使钢厂削减产量。根据政府和行业数据，今年1-5月中国钢铁产量较上年同期下降近2%，因需求减少5%。
有迹象显示，铁矿石出货量再次开始回升，这也对价格造成打压。此前有猜测显示，一些矿商和交易商收紧供应以提振价格。
“我们认为当前铁矿石价格过高，大涨走势可能会自食其果，因为不大可能出现必要的供应削减，这导致市场处于供应过剩状态，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke表示。
铁矿石价格6月初触及每吨65.40美元的近五个月高位后，本周下挫6%，此前上海螺纹钢期货还跌至2009年合约推出以来的最低水准。
今年迄今上海螺纹钢SRBcv1累计挫跌17%。
Menke表示，如果中国建筑业形势趋弱，整体经济进一步放缓，最坏的情况下，铁矿石可能跌破40美元。
花旗集团本周在一份报告中称，铁矿石主要供应国澳洲的一周数据显示，6月初铁矿石出口状况还不错，未来几个月应会明显增长。
“因此我们预计铁矿石价格将急剧反转，未来几个月将下跌。”花旗预计今年铁矿石每吨均价51美元，2016年则料为40美元。(完)
(编译 杜明霞/张若琪 审校 王洋)
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