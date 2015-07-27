上半年大中型钢企主营亏损加剧 亏损企业占比逾四成--中钢协

路透北京7月27日 - 中国钢铁工业协会周一表示，今年上半年全国粗钢产量近20年来首次下降，但钢铁企业主营业务亏损仍很严重，进一步扩大至216.8亿元人民币，亏损企业占统计会员企业户数逾四成。

中钢协发布会新闻稿称，上半年全国粗钢表观消费量持续下降，虽然粗钢产量有所下降，但是钢材供大于求的矛盾仍然十分突出，导致钢材价格持续下跌，而铁矿石价格出现了两个多月的向上反弹。

“钢铁企业主营业务亏损严重，钢铁行业面临的形势仍然十分严峻。”新闻稿指出。

中钢协数据显示，上半年全国粗钢产量4.1亿吨，同比下降1.3%，去年同期为同比增长3%。全国粗钢产量近20年来首次下降，2014年很有可能是中国粗钢产量进入峰值区的标志。

钢材消费则进入峰值区。2013年粗钢表观消费量同比增长7.1%，2014年同比下降3.29%，2015年上半年同比下降4.71%。

“中国粗钢表观消费量进入峰值区的特征明显，市场需求大幅增长已经成为历史，今后若干年粗钢表观消费量将在一定区间内波动，略微增长或有所下降均属正常。”新闻稿称。

中钢协统计，上半年，大中型钢铁企业主营业务亏损216.8亿元，增亏167.68亿元；亏损企业43户，占统计会员企业户数的42.6%，亏损企业产量占会员企业钢产量的36.8%。

中钢协认为钢铁行业运行仍存在困难和问题，包括传统用钢行业增速持续回落，钢材需求持续下降；长期的低价格极大的损害钢铁行业转型升级和创新发展；企业融资难、融资贵问题仍较突出；且钢材出口大幅增长，贸易摩擦增加。

数据显示，钢材价格持续创出新低。今年以来钢材价格指数降幅已经超过去年全年的降幅。钢材价格指数持续突破有指数记录以来的低点，目前已经跌破63点，而在去年年初该指数还报99点。

钢材出口则大幅增长。上半年，全国出口钢材5,240万吨，同比增长27.8%；进口钢材665万吨，同比下降8.2%。上半年累计净出口钢材折合粗钢4,766万吨，同比增加1,279万吨。

“保持这样的出口量有利于缓解国内市场供需矛盾，但是从现在已经了解的情况看，在贸易摩擦方面已经面临着非常大的压力。”中钢协表示。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。