中钢协称主要钢材价格已低于成本

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京9月13日电---中国钢铁工业协会周四表示,经过近四个多月的连续下跌,中国主要钢材品种的售价已低於成本.
中钢协在其月度市场调查报告中称,目前国内市场上的螺纹钢、线材和热卷等产品价格都已"低於行业制造成本",令困境中的钢铁企业压力增加.
中钢协称,尽管原材料成本已下降,但仍有进一步下跌的充足空间.
中钢协表示,政府近期相继推出了一系列"稳增长"政策,推动基础设施建设,料将使钢材需求疲软态势有所改观,而减产也会有助於市场"趋稳".
不过中钢协警告称,钢材市场供大於求的状况难以扭转,并敦促企业钢铁企业进一步控制产量,稳定市场,并压缩库存.(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
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