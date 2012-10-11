宝钢未参与竞标蒂森克虏伯旗下钢厂

路透上海10月11日电---中国最大的钢铁企业--宝钢集团周四表示,未参与德国蒂森克虏伯(TKAG.DE)招标拍卖旗下钢厂的活动.

德国当地一个媒体近日报导称,蒂森克虏伯在招标卖它在美国和巴西的钢厂,目前至少有五个相关企业已经表示兴趣.消息人士稍早对路透表示,安赛乐米塔尔(ISPA.AS)、美国钢铁(X.N)和浦项钢铁(005490.KS)已参与竞拍.

对於宝钢是否参与上述竞拍的询问,宝钢集团相关负责人在电子邮件中回应称,"经了解,到目前为止,宝钢没有参与此项活动."(完)

--编译 林琦; 审校 张喜良

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