宝钢股份投资400亿元建湛江基地

路透上海8月28日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二公告称,拟投资400亿元人民币建设湛江钢铁基地项目,并拟投入至多50亿元回购公司股票.

公告指出,为进一步巩固和强化公司在优质碳钢扁平材领域的领先地位,提升公司业绩,公司拟建设湛江项目.一期初定生产规模为粗钢871万吨,钢材637万吨,预计投资收益接近宝钢股份上海总部的水平,内部收益率9%.