中国钢铁去产能应注重提高竞争力 而非各省平均分配指标--官员

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京4月22日 - 中国发改委产业司副巡视员李忠娟周五称，此轮中国钢铁产业去产能应注重提高行业竞争力，而非在各省平均分配指标，搞“一刀切”。
同时担任唐山市副市长的李忠娟是在首届中国钢铁期货行业大会上做出上述表态的。据她介绍，2015年粗钢产量减产超过10%的企业主要集中在山西、吉林、黑龙江等内陆省份，新疆更是超过了39%。
“在市场低迷、钢价跌破成本价、进口矿价低于国产矿价的情况下，应依据企业人数、地域优势等对企业实行差异化去产能。”她称。
她并表示，去产能时对国有企业和民营企业要一视同仁，在政策扶持和推动做优做强时也要一视同仁。
中国国务院今年2月初发布钢铁业化解过剩产能意见指出，从2016年开始，用五年时间再压减粗钢产能1亿-1.5亿吨，严禁新增产能，并鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、搬迁改造、国际产能合作等途径，退出部分钢铁产能。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
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