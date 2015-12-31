中钢股份将10中钢债回售登记期再延长一个月 第四度延期

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海12月31日 - 中国中钢股份有限公司最新公告称，将“10中钢债”回售登记期再延长一个月至明年1月29日结束，这也是10中钢债回售登记第四度延期。
公告指出，公司拟以所持上市公司中钢国际(000928.SZ)的股票为债券追加质押担保，现将回售登记期调整为9月30日-2016年1月29日。
因新担保方案或影响回售，中钢股份此前表示将延期支付10中钢债的本年度利息，并已连续三次延长该期债券的回售登记期。
10中钢债于2010年10月发行，规模20亿元人民币，期限七年，在第五年末附有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。10中钢债投资人回售申请期初定为2015年9月30日至10月16日，原定行权日为10月20日。
根据规则，在行权日，中央结算公司对投资人选择回售部分的债券办理回售手续；对未回售部分按付息处理。如部分回售，则该债券继续流通；如全部回售，则该债券停止流通。在行权日次一工作日，中央结算公司通过中国债券信息网发布“含权债券履行结果公告”。
中国中债资信评估有限责任公司此前发布的报告指出，中钢股份为“10中钢债”追加上市公司股票质押担保，但质押物流动性一般、价格波动性较大，现有可质押市值无法覆盖债券本息，同时该增信方式可行性不明确，因此该举措对本次债券偿付的保障能力存在不确定性。（完）
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(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。