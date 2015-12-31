中钢股份将10中钢债回售登记期再延长一个月 第四度延期

路透上海12月31日 - 中国中钢股份有限公司最新公告称，将“10中钢债”回售登记期再延长一个月至明年1月29日结束，这也是10中钢债回售登记第四度延期。

公告指出，公司拟以所持上市公司中钢国际(000928.SZ)的股票为债券追加质押担保，现将回售登记期调整为9月30日-2016年1月29日。

因新担保方案或影响回售，中钢股份此前表示将延期支付10中钢债的本年度利息，并已连续三次延长该期债券的回售登记期。

10中钢债于2010年10月发行，规模20亿元人民币，期限七年，在第五年末附有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。10中钢债投资人回售申请期初定为2015年9月30日至10月16日，原定行权日为10月20日。

根据规则，在行权日，中央结算公司对投资人选择回售部分的债券办理回售手续；对未回售部分按付息处理。如部分回售，则该债券继续流通；如全部回售，则该债券停止流通。在行权日次一工作日，中央结算公司通过中国债券信息网发布“含权债券履行结果公告”。

中国中债资信评估有限责任公司此前发布的报告指出，中钢股份为“10中钢债”追加上市公司股票质押担保，但质押物流动性一般、价格波动性较大，现有可质押市值无法覆盖债券本息，同时该增信方式可行性不明确，因此该举措对本次债券偿付的保障能力存在不确定性。（完）

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