今年中国国内钢材产量和需求量料续减少 正制定化解产能过剩政策

中国钢铁工业协会副会长王利群在中钢协2016年理事（扩大）会议上指出，今年用钢行业的转型升级对钢材品种和服务提出了新要求。

他举例称，高强钢材的使用更加普遍，板材使用厚度出现不断减薄的趋势，功能性要求增强，用户对钢材产品的稳定性、一致性、适用性要求迫切，用户需要钢铁企业提供从售前、售中到售后的一体化个性服务。（完）