今年中国国内钢材产量和需求量料续减少 正制定化解产能过剩政策

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8696元附近
路透上海1月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8696元附近，较上日贬值约128点。
路透上海1月12日 - 中国钢铁工业协会最新报告指出，2016年主要用钢行业总体产量和国内钢材需求量都将继续减少；目前，有效化解钢铁产能过剩的相关政策正在制定中。
中国钢铁工业协会副会长王利群在中钢协2016年理事（扩大）会议上指出，今年用钢行业的转型升级对钢材品种和服务提出了新要求。
他举例称，高强钢材的使用更加普遍，板材使用厚度出现不断减薄的趋势，功能性要求增强，用户对钢材产品的稳定性、一致性、适用性要求迫切，用户需要钢铁企业提供从售前、售中到售后的一体化个性服务。（完）
(发稿 张金栋； 审校 黄凯)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。